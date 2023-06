Exposition : les mystérieux mystères insolubles, les aventures du patrimoine en région Centre Val de Loire Centre Socio-culturel Briare, 10 juin 2023, Briare.

La bibliothèque de Briare propose une exposition dédiée aux enfants à la découverte du patrimoine régional de façon ludique. La collection de bandes dessinées « Les Mystérieux Mystères insolubles » a été créée à l’initiative du service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 7 albums ont été publiés entre 2012 et 2015. Elle permet de transmettre des connaissances historiques et patrimoniales aux enfants de 7 à 12 ans, à partir du fonds photographique de l’inventaire tout en s’inscrivant résolument dans le domaine de l’imaginaire. « Les Mystérieux Mystères insolubles » ont été imaginés par l’éditeur avec la complicité de Grégoire Kocjan, auteur, et Julie Ricossé, illustratrice.

Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T11:30:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T11:00:00+02:00

service patrimoine et inventaire de la région centre val de loire