Villiers-le-Bel Festival des Solidarités 2023 Centre Socio-Culturel Boris Vian Villiers-le-Bel, 2 décembre 2023, Villiers-le-Bel. Festival des Solidarités 2023 Samedi 2 décembre, 14h00 Centre Socio-Culturel Boris Vian Entrée libre Le Festisol est de retour à Villiers-le-Bel pour sa 3ème édition.

L’événement mettra en lumière la thématique de la « Souveraineté Alimentaire » à travers : des animations ludiques, des ateliers thématiques ou encore des spectacles musicaux. Cette édition se tiendra le samedi 2 décembre 2023 de 14h à 19h au centre socio-culturel Boris Vian à Villiers-le-Bel. Centre Socio-Culturel Boris Vian 4 rue Scribe 95400 VILLIERS LE BEL Villiers-le-Bel 95400 Les Carreaux Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Centre Socio-Culturel Boris Vian
4 rue Scribe 95400 VILLIERS LE BEL
Villiers-le-Bel
95400 Les Carreaux
Val-d'Oise
Île-de-France

