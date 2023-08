La Fabrique du livre jeunesse#4 BORNY TO BE ALIVE – Céline Claire au CSC du Bon Pasteur Centre socio culturel Bon pasteur Metz, 28 août 2023, Metz.

Céline CLAIRE participe cette année au programme la Fabrique du livre jeunesse pour une fabrique exceptionnelle de 5 jours dans le quartier de Metz-Borny, du 28 août au 1 septembre 2023.

Les ateliers gratuits, en accès libre et sans inscription, se déroulent à l’espace bibliothèque du centre socio-culturel du Bon Pasteur de 15h00 à 17h00, pour les enfants à partir de 4-5 ans :

– atelier graphique pour les plus jeunes (4-7ans) sur la base de son livre Peur de rien

– création d’une fresque collaborative sur la base de son livre Cherche et Trouve au village des sorcières.

Contact pour tout renseignement supplémentaire : Julie FONTAINE, mairie de Metz

Cette semaine d’ateliers a été pensée pour venir en soutien aux médiathécaires et aux habitants du quartier à la suite de l’incendie de la médiathèque Jean-Macé dans la nuit du 30 juin 2023.

Borny to be alive une mobilisation collective pour faire revivre la médiathèque de Borny, quartier prioritaire de Metz.

Céline Claire sur Instagramm

L’association Interbibly coordonne La Fabrique du livre jeunesse pour tout le territoire Grand Est, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles.

2023-08-28T14:00:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

© Céline Claire