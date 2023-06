Conférence – L’Égypte et de son inframonde Centre Socio-culturel Bessay-sur-Allier, 16 juin 2023, Bessay-sur-Allier.

Bessay-sur-Allier,Allier

Plongez dans les mystères de l’Égypte antique lors d’une conférence captivante. Animée par l’éminent spécialiste Jean-Louis Lasserre, cette conférence vous transportera dans un voyage fascinant à travers les secrets de l’Égypte ancienne..

2023-06-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Centre Socio-culturel rue de l’Égalité

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in the mysteries of ancient Egypt during a captivating lecture. Hosted by eminent specialist Jean-Louis Lasserre, this lecture will take you on a fascinating journey through the secrets of ancient Egypt.

Sumérjase en los misterios del antiguo Egipto durante una conferencia cautivadora. A cargo del eminente especialista Jean-Louis Lasserre, esta conferencia le llevará a un fascinante viaje a través de los secretos del antiguo Egipto.

Tauchen Sie bei einem fesselnden Vortrag in die Geheimnisse des Alten Ägypten ein. Unter der Leitung des renommierten Experten Jean-Louis Lasserre nimmt Sie dieser Vortrag mit auf eine faszinierende Reise durch die Geheimnisse des alten Ägyptens.

