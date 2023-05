Dornach et Bel Air en musique Centre socio-culturel Bel Air, 21 juin 2023, Mulhouse.

Dornach et Bel Air en musique Mercredi 21 juin, 16h00 Centre socio-culturel Bel Air

Le Lerchenberg et le centre socio-culturel Bel-Air s’associent cette année encore pour célébrer l’été en musique le mercredi 21 juin à partir de 16h et jusqu’à 23h dans le cadre de la Fête de la musique en quartier.

Les festivités auront lieu sur l’espace extérieur arrière du centre Bel-Air, au 31 rue Fénelon à Mulhouse.

Au programme des concerts de la soirée, vous pourrez retrouver :

– à 16h30, le duo Mafia Blues : un duo acoustique père et fils original et festif de variété avec Bruno au piano et chant et Alain à la percussion et choeurs

– à 17h30, NÉVÉ : groupe de rock français vif et dynamique, sulfureux et poétique, alliant les sons du piano, de la guitare basse, au violoncelle et à la batterie

– à 18h30, le Bel-Air en lumière : différents artistes du centre Bel-Air viendront vous partager leurs talents, de la chorale à la variété

– à 19h30, les Chats-Potés : duo franco-brésilien jeune et rafraîchissant de musique folk et indie, aux sons du violon de Ed et de la guitare et la voix de Léa

– à 20h30, Luna Baby : un chanteur et un groupe éclectique aux sons originaux et variés, de la dance à la pop, en passant le hip-hop, le rock et la variété, un mélange des genres et des cultures congolaises et françaises savoureux et contemporain

– à 21h30, B-BO, Blood BrOther : jeune slameur auteur-compositeur-interprète sur les thèmes de la fraternité et de l’écologie

Une buvette vous sera bien évidemment proposée pour vous restaurer tout au long de la soirée tout en profitant des animations musicales, avec barbecue, desserts et diverses boissons.

A très bientôt pour profiter de l’été et de la musique !

Renseignements au 06 45 94 99 35

Centre socio-culturel Bel Air 31 rue Fénelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 42 52 15 https://www.centrebelair.fr/ Stationnement dans la rue – Transports en commun : Ligne Tram 2 Coteaux / Nouveau Bassin, Station Bel Air / Lignes bus 14, 16, 52 Arrêt Bel Air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Centre socio-culturel Bel Air