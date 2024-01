SOIREE ATELIER DEBAT NUMERIQUE Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud Obernai, mardi 20 février 2024.

SOIREE ATELIER DEBAT NUMERIQUE POUR UN USAGE RAISONNE DES ECRANS Mardi 20 février, 19h00 Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud

Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, la MSA d’Alsace, en partenariat avec le Centre Socio Culturel d’Obernai et le pôle APSA de Strasbourg, propose :

UNE SOIREE ATELIER DEBAT

sur le thème « Pour un usage raisonné des écrans »

AU CENTRE SOCIO CULTUREL à Obernai.

Cet atelier débat est GRATUIT et SUR INSCRIPTION

auprès du Secrétariat Animation des Territoires de la MSA d’Alsace, dès à présent ou au plus tard le 12 Février 2024, soit par mail ou par téléphone.

Evénement destiné aux parents et enfants de la primaire au lycée dont l’objectif étant de leur faire :

identifier les bienfaits et les risques des écrans et

identifier des astuces pour gérer les écrans dans le quotidien

Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud 2 avenue de Gail Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

Atelier Conférence-Débat