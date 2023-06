Centre Social Vertpré – Programmation Estivale QPV Centre Social Vertpré Nevers, 10 juillet 2023, Nevers.

Centre Social Vertpré – Programmation Estivale QPV 10 – 28 juillet Centre Social Vertpré sur inscription auprès du centre social

En juillet :

Le 10 juillet : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 10h à 12h,

Le 11 juillet : Festif’été, rue Ernest Renan au Banlay, 15h à 18h,

Le 12 juillet : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte de 10h à 12h et Esplanade d’ESGO de 15h à 18h,

Le 17 juillet : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 10h à 12h,

Le 18 juillet : Festif’été, rue Ernest Renan au Banlay, 15h à 18h,

Le 19 juillet : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte de 10h à 12h et city stade de la Grande-Pâture de 15h à 18h,

Le 21 juillet : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 15h à 18h,

Le 24 juillet : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 10h à 12h,

Le 25 juillet : Festif’été, rue Ernest Renan au Banlay, 15h à 18h,

Le 26 juillet : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte de 10h à 12h et Esplanade d’ESGO de 15h à 18h,

Le 28 juillet : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 15h à 18h,

En août :

Le 16 août : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte de 10h à 12h et city stade de la Grande-Pâture de 15h à 18h,

Le 18 août : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte, de 15h à 18h,

Le 21 août : Festif’été, square Mendes Francd, aux Bords de Loire, de 10h à 12h,

Le 22 août : Festif’été, rue Ernest Renan au Banlay, 15h à 18h,

Le 23 août : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte de 10h à 12h et Esplanade d’ESGO de 15h à 18h,

Le 25 août : Festif’été, Collèges des Courlis à la Baratte, de 15h à 18h,

Centre Social Vertpré nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-28T15:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00