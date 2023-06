Centre Social Vertpré – Programmation Estivale Centre Social Vertpré Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

En juillet :

Le 10 juillet : ateliers au centre social,

Le 11 juillet : Partir en Livre, à la Jonction, de 11h à 18h,

Le 12 juillet : jeu bouge jeu découvre, place Guy Coquille, de 10h à 12h,

Le 13 juillet : nocturne du jeu, place de la Résistance, de 16h à 23h,

Le 17 juillet : ateliers au centre social,

Le 18 juillet : escape game,

Le 19 juillet : jeu bouge jeu découvre, Nevers Plage, de 15h à 18h,

Le 20 juillet : nocturne du jeu, place de la Résistance, de 16h à 23h,

Le 21 juillet : jeu bouge jeu découvre, Parc Salengro, de 15h à 18h,

Le 24 juillet : ateliers au centre social,

Le 25 juillet : animation sportive, parc Salengro, de 10h à 19h,

Le 26 juillet : jeu bouge jeu découvre, place Guy Coquille, de 10h à 12h,

Le 27 juillet : nocturne du jeu, place de la Résistance, de 16h à 23h,

Le 28 juillet : jeu bouge jeu découvre, Parc Salengro, de 15h à 18h. En août :

Le 16 août : jeu bouge jeu découvre, Nevers Plage, de 15h à 18h,

Le 17 août : nocturne du jeu, place de la Résistance, de 16h à 23h,

Le 18 août : jeu bouge jeu découvre, Parc Salengro, de 15h à 18h,

Le 21 août : ateliers au centre social,

Le 22 août : animation sportive, parc Salengro, de 10h à 18h,

Le 23 août : jeu bouge jeu découvre, place Guy Coquille, de 10h à 12h,

Le 24 août : nocturne du jeu, porte du Croux, de 16h à 23h. Centre Social Vertpré nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

