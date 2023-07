Atelier d’initiation aux Arts du Cirque Centre social Valérie Méot Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre Atelier d’initiation aux Arts du Cirque Centre social Valérie Méot Nanterre, 2 août 2023, Nanterre. Atelier d’initiation aux Arts du Cirque Mercredi 2 août, 17h00 Centre social Valérie Méot Entrée libre Atelier de sensibilisation et d’initiation aux Arts du Cirque proposé dans le quartier du Petit Nanterre cet été.

Au programme : Jonglage, hula hoop, fils de fer, manipulation d’objets… Centre social Valérie Méot 5 résidence des Iris Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « arenesdenanterre@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T17:00:00+02:00 – 2023-08-02T19:00:00+02:00

