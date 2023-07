Ateliers photographiques avec Didier Nadeau Centre social sainte Elisabeth Marseille, 10 juillet 2023, Marseille.

Ateliers photographiques avec Didier Nadeau 10 juillet – 7 août, les lundis Centre social sainte Elisabeth

Du 03/07 au 21/07 2023, le photographe Didier Nadeau sera en résidence Rouvir le Monde au centre Social Sainte Elisabeth et proposera des ateliers de pratique photographique. Pour ces ateliers, les usagers sont invités à partager leurs représentations du lieu. Evoquer un positionnement dans le quartier à l’intérieur et à l’extérieur du Square Hopkinson. Partager un point de vue ou une fenêtre sur leur environnement. Mêlant prise de vues, collectes d’images et de récits, la résidence a pour but de créer de nouveaux récits, écrits et visuels, en s’appuyant sur l’intelligence collective des différents groupes d’habitants et d’usagers de ce quartier, composés d’adultes, de séniors, mais aussi de familles et d’adolescents.

Centre social sainte Elisabeth 6 square Hopkinson Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:30:00+02:00 – 2023-07-10T16:00:00+02:00

2023-08-07T14:30:00+02:00 – 2023-08-07T16:00:00+02:00

©Didier Nadeau