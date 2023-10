Théâtre : « la Lettre » Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne, 10 novembre 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Cette lettre est écrite durant l’été 1938. En pacifiste convaincu, Giono, qui a fait la guerre de 1914, sait depuis l’Anschluss que l’heure est à la guerre et seulement à la guerre..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Espace La Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This letter was written in the summer of 1938. A convinced pacifist, Giono, who had fought in the 1914 war, had known since the Anschluss that the time had come for war and only war.

Esta carta fue escrita en el verano de 1938. Pacifista convencido, Giono, que había luchado en la guerra de 1914, sabía desde el Anschluss que había llegado la hora de la guerra y sólo de la guerra.

Dieser Brief wurde im Sommer 1938 geschrieben. Als überzeugter Pazifist weiß Giono, der 1914 im Krieg gekämpft hat, seit dem Anschluss, dass die Zeit für Krieg und nur für Krieg gekommen ist.

