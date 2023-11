Rencontre débat : Les fourmis et la sauterelle Centre social Oloron-Sainte-Marie, 15 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la campagne alimentaire pour le droit à la souveraineté alimentaire de tous, à une nourriture saine pour tous dans le monde et à soutenir une agriculture viable à taille humaine au Nord comme au Sud, l’équipe du CCFD-TS d’Oloron vous invite à une rencontre le mercredi 15 novembre au centre social pour débattre après la vision du film « Les Fourmis et la Sauterelle ».

2023-11-15 fin : 2023-11-15 23:00:00. EUR.

Centre social Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the food campaign for the right to food sovereignty for all, to healthy food for everyone in the world and to support viable agriculture on a human scale in both North and South, the CCFD-TS team in Oloron invites you to a meeting on Wednesday November 15 at the social center to debate after the screening of the film « Les Fourmis et la Sauterelle » (Ants and the Grasshopper)

En el marco de la campaña alimentaria por el derecho a la soberanía alimentaria para todos, a una alimentación sana para todos en el mundo y a apoyar una agricultura viable a escala humana tanto en el Norte como en el Sur, el equipo del CCFD-TS de Oloron le invita a una reunión el miércoles 15 de noviembre en el centro social para debatir tras la proyección de la película « Les Fourmis et la Sauterelle » (Las hormigas y el saltamontes)

Im Rahmen der Lebensmittelkampagne für das Recht auf Ernährungssouveränität für alle, auf gesunde Nahrung für alle in der Welt und für die Unterstützung einer lebensfähigen Landwirtschaft in menschlicher Größe im Norden wie im Süden lädt das Team des CCFD-TS von Oloron Sie zu einem Treffen am Mittwoch, den 15. November im Sozialzentrum ein, um nach dem Film « Les Fourmis et la Sauterelle » zu diskutieren

