THÉÂTRE – Écoutez nos cœurs battre par la Cie les Ponts Levants Théâtre Mardi 20 décembre, 15h00 Centre social Notre-Dame des Marins

Épopée contemporaine inspirée des récits fondateurs où de jeunes héros parcourent le monde en quête d'une nouvelle terre d'accueil. Centre social Notre-Dame des Marins Boulevard des Capucins, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Présentation Épopée contemporaine inspirée des récits fondateurs où de jeunes héros parcourent le monde en quête d'une nouvelle terre d'accueil. Se noue l'histoire d'un enfant d'aujourd'hui, HAMZA, enfant réel venu de l'autre bout du monde. L'enfant serait, mais c'est une fiction, sur une île, fils de roi, comme Télémaque, fils d'Ulysse à Ithaque, ou abandonné sur une montagne comme Zal, fils du roi de Perse. Il serait là seul et son palais serait une toile de tente prêtée par le Haut commissariat aux réfugiés… Informations pratiques Gratuit

Tout public à partir de 8 ans

