Café réparation Centre-Social Nexon, 2 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

UBUNTU PARTY – Installation de logiciels libres sur ordinateur

MÉCABYLETTE – Atelier mécanique 2 temps pour faire revivre les vieilles pétrolettes

RÉPARATION – Petit électroménager, outils à mains ou électriques, jouets, matériels informatiques…

ATELIER CUISINE – Amener vos meilleures recettes pour préparer une collation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Centre-Social avenue Jean-Jacques Rousseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



UBUNTU PARTY – Installation of free software on computers

MÉCABYLETTE – 2-stroke mechanical workshop to revive old petrolettes

REPAIR – Small appliances, hand and power tools, toys, computer equipment…

COOKING WORKSHOP – Bring your best recipes to prepare a snack.

FIESTA UBUNTU – Instalación de software libre en ordenadores

MÉCABYLETTE – Taller mecánico de 2 tiempos para revivir viejos coches de gasolina

REPARACIÓN – Pequeños electrodomésticos, herramientas manuales y eléctricas, juguetes, equipos informáticos, etc.

TALLER DE COCINA – Trae tus mejores recetas para preparar una merienda.

UBUNTU PARTY – Installation von freier Software auf dem Computer

MÉCABYLETTE – 2-Takt-Mechanikwerkstatt, um alte Petroleten wieder zum Leben zu erwecken

REPARIEREN – Kleine Haushaltsgeräte, Hand- oder Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Computerhardware…

KÜCHENWORKSHOP – Bringen Sie Ihre besten Rezepte mit, um einen Snack zuzubereiten.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus