Limoges La laïcité et si on en parlait ? Centre social municipal de Beabreuil Limoges, 9 décembre 2023 13:00, Limoges. La laïcité et si on en parlait ? Samedi 9 décembre, 14h00 Centre social municipal de Beabreuil Entrée libre et gratuite 14h- 15h : Café- débat (animé par Hamid GHOBRINI, Référent Laïcité de la Ville de Limoges, Formateur Laïcité et Valeurs de la République) 15h- 18h : Escape Game Laïcité (animé par l’association Jurist Plus) 15h – 18h : Jeux autour de la citoyenneté ( temps animé par le centre social) Centre social municipal de Beabreuil 32, allée Marcel Proust 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 64 84 [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 64 84 »}] Centre social municipal de Beaubreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 13:00
Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges

