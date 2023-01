Ensemble, déjouons les pièges et les arnaques Centre social Millandy Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Ensemble, déjouons les pièges et les arnaques Centre social Millandy, 11 février 2023, Meudon. Ensemble, déjouons les pièges et les arnaques Samedi 11 février, 14h30 Centre social Millandy

GRATUIT – Sur réservation auprès du Centre Social Millandy

L’UFC-Que Choisir Meudon propose une conférence pour déjouer les pièges de la consommation et adopter les bons réflexes pour éviter les arnaques. Centre social Millandy 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T14:30:00+01:00

2023-02-11T16:00:00+01:00 © UFC-QUE CHOISIR

