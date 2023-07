Des créatures face aux stéréotypes de genre en milieu Ados Centre social Mer et Colline Marseille, 11 juillet 2023, Marseille.

Des créatures face aux stéréotypes de genre en milieu Ados 11 – 19 juillet Centre social Mer et Colline Inscription avec le centre social.

Des créatures, c’est pétrir le réel en le documentant et en le faisant témoigner. Créée en février 2022, l’association a pour visée de rendre audible les victimes de discriminations et de leur donner les outils et les armes pour défendre leur droit au récit de soi. L’association a choisi le théâtre comme porte-parole de thématiques sociales telles que les violences sexistes et sexuelles, l’homophobie ou encore le racisme afin de démanteler ces systèmes d’oppression par et pour les personnes concernées.

Nous souhaitons développer un travail auprès des jeunes publics afin d’informer et documenter dès le collège les discriminations liées au genre en utilisant l’écriture du réel, base de travail de notre spectacle. En cela nous invitons les participant.es à observer par elles.eux mêmes les différences sociales entre elles.eux en fonction de leur genre. De plus, nous souhaitons aborder ces sujets auprès de jeunes afin de pouvoir se confronter à la manière dont celle.eux-ci abordent ces questions aujourd’hui, notamment à l’adolescence, où la construction et l’affirmation sociale sont parfois difficiles.

Centre social Mer et Colline 16 Bd de la Verrerie, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

2023-07-19T09:30:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

