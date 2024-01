Dimanche en Famille Centre social Mas Clairanne Arles, dimanche 4 février 2024.

Dimanche en Famille Un programme d’activités Parents/Enfants pour jouer, rire, se cultiver et passer du bon temps ensemble : atelier créatif, lecture de contes, jeux de groupe et de société. Dimanche 4 février, 14h00 Centre social Mas Clairanne Participation libre aux frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

Un rendez-vous familial du Dimanche organisé par l’Association Capacité.

Sur inscription auprès de capacite@club-internet.fr ou 06 12 54 84 36.

Au programme de ce dimanche après-midi (14h-17h), des activités parents/enfants à faire et à vivre ensemble : Retrouvons-nous avant l’hiver!

– Babeth et ses portraits! Tout en lumière et paillettes.

– Un voyage en yoga à travers des contes avec Sophie.

– Laissez vous mettre en scène pour une photo de famille par Olivia.

– Amusons nous avec les « jeux géants » et les « jeux de société » de l’association Martingale.

– Et, pour conclure, partageons un excellent goûter offert par BioCoop Camargue.

Venez avec votre bonne humeur, nous serons au Centre Social Mas Clairanne à 2, Rue Marius Allard à Arles.

Merci à la Ville, au Réseau Parentalité d’Arles, à 13Habitat, à Biocoop et à Martingale pour leur soutien.

Inscription :

capacite@club-internet.fr

tel : 06 12 54 84 36

Centre social Mas Clairanne 2, rue Marius Allard, 13200 Arles Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 93 95 16

parentalité enfants