Promenades lectures en calèche au Trébon Mercredi 22 novembre, 14h00 Centre social Mas Clairanne Gratuit – Inscription obligatoire au 04.90.93.95.16

Des promenades lectures en calèche dans les rues du Trebon

Rendez-vous au centre social Mas Clairanne – rue Marius Allard – Arles

Au cours de ces promenades, femmes ou jeunes filles et les comédien.nes Claire Madelenat, Matthieu Philippon lisent par gouttes de poésie et paroles vives. Dans l’attente de chaque tour, une bibliothèque éphémère imaginée par la Médiathèque d’Arles est présente dans le hall du centre social Mas Clairanne.

6 groupes de 10 personnes pour une promenade de 20 minutes

Inscription obligatoire au centre social Mas Clairanne auprès de Dalila au 04.90.93.95.16 – Choisir son horaire : 14h – 14h30 – 15h -15h30 – 16h – 16h30.

En partenariat avec Actus, le centre social Mas Clairanne et la Médiathèque d’Arles

La compagnie de l’ambre: 0607405759 – cie.ambre@orange.fr

avec le soutien de La DRAC PACA, La Ville d’Arles, Le FDVA, Les contrats ville : Unicil, Erilia, ACCM, Le CD13. En partenariat avec Le PFPA, Impact jeunes, Collectif Solide, Regards, Jamila & Hajar Association d’or et d’étoiles, Actus, La CGT-Bourse du Travail, La MDVA, Le centre social Mas Clairanne, La maison publique de quartier de Griffeuille, La Médiathèque d’Arles, La Cie Elephant vert, Les grandes Largeurs, Cie les nageurs de nuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

