Fête du Trébon Centre social Mas Clairanne Arles, 17 juin 2023, Arles.

Fête du Trébon Samedi 17 juin, 16h00 Centre social Mas Clairanne

Rendez-vous dès 16h autour du Mas Clairanne pour la fête du quartier qui rime cette année avec les 60 ans de la construction des grands ensembles. Ainsi tout le travail réalisé depuis plusieurs mois par les habitants autour de la mémoire du quartier sera présenté à cette occasion. Des activités sportives, une kermesse pour les plus petits, des ateliers, une pièce de théâtre participative et un grand repas sont également au programme.

De 16h à 21h

Vous nous avez confié vos souvenirs, venez les découvrir !

Activités pour les petit.e.s et grand.es

Dîner (paëlla) sur réservation : inscription auprès du Mas Clairanne: 04 90 93 95 16

Animation musicale

Théâtre

Sports

Programme des animations :

– stand de maquillage

– karting en folie

– balade Taco&Co

– atelier de création végétale

– chansons de la Méditerranée

– exposition des restitutions des ateliers autour de la mémoire

– exposition des oeuvres réalisées par les femmes de la Cie de l’Ambre et des séniors du foyer Belmondo.

– jeux de kermesse et d’adresse

– mini tournoi de badminton

– mini tournoi de tennis

– atelier sérigraphie t-shirt

– initiation au rugby

– théâtre : « Le retour de Vacine »

– atelier radio : souvenirs de quartier

– atelier jeux de rôle

– exposition sonore Le temps des oiseaux

– jeux le juste poids

Centre social Mas Clairanne 2, rue Marius Allard, 13200 Arles Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 95 16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

Quartier Trébon