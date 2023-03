Dimanche en Famille Centre social Mas Clairanne Arles Catégories d’Évènement: Arles

Dimanche en Famille Centre social Mas Clairanne, 19 mars 2023, Arles. Dimanche en Famille Dimanche 19 mars, 14h00 Centre social Mas Clairanne Entrée libre sur inscription Dimanche en Famille Un rendez-vous familial du Dimanche organisé par l’Association Capacité. Sur inscription auprès de capacite@club-internet.fr ou 06 12 54 84 36. Au programme de ce Dimanche après-midi (14h-17h), des activités parents/enfants à faire et à vivre ensemble : • Composons des histoires d’arbres en chanson avec Guylaine Renaud, femme troubadour.

• Imaginons et créons une forêt magique avec Andràs.

• Jouons aux clowns dans la forêt avec Valériole.

• Amusons-nous avec les « jeux géants » et les « jeux de société » de l’association Martingale.

• Et, pour conclure, partageons un excellent goûter offert par BioCoop Camargue. Venez avec votre bonne humeur, nous serons au Centre Social Mas Clairanne

2, Rue Marius Allard à Arles. Merci à la Ville, au Département, au Réseau Parentalité d’Arles, à 13Habitat, à Biocoop et à Martingale pour leur soutien. Centre social Mas Clairanne 2, rue Marius Allard, 13200 Arles Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 95 16 [{« type »: « email », « value »: « capacite@club-internet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 54 84 36 »}] [{« link »: « mailto:capacite@club-internet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00 Famille Jeux Capacité

