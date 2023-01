Dimanche en famille au Mas Clairanne Centre social Mas Clairanne, 5 février 2023, Arles.

Dimanche en famille au Mas Clairanne Dimanche 5 février, 14h00 Centre social Mas Clairanne

Entrée libre sur inscription

Un programme d’activités parents/enfants, organisé par l’association Capacité, pour jouer, rire, se cultiver et passer du bon temps ensemble..

Centre social Mas Clairanne 2, rue Marius Allard, 13200 Arles Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:capacite@club-internet.fr”}]

04 90 93 95 16

Un rendez-vous familial organisé par l’association Capacité.

Sur inscription auprès de capacite@club-internet.fr ou 06 12 54 84 36.

Au programme de ce dimanche après-midi, des activités parents/enfants à faire et à vivre ensemble :

• ” Montre moi comme tu souffles fort ! ” laissez-vous emporter par une histoire d’aventure avec Miriam.

• Décorez vos masques en carton avec Héloïse.

• Echangeons nos places dans des jeux avec Fée des Bisous et MinaRose.

• Amusez-vous avec les jeux géants et les jeux de société de l’association Martingale.

• Et pour conclure, partageons les crêpes de Nathalie et un excellent goûter offert par BioCoop Camargue.

Venez avec votre bonne humeur.

Merci à la Ville, au Département, au Réseau Parentalité d’Arles, à 13Habitat, à Biocoop et à Martingale pour leur soutien.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T14:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

Capacité