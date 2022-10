A la soupe! Centre social Mas Clairanne Arles Catégories d’évènement: Arles

A la soupe! Centre social Mas Clairanne, 25 novembre 2022, Arles. A la soupe! Vendredi 25 novembre, 16h30 Centre social Mas Clairanne Préparation et dégustation collective d’une grosse soupe. Centre social Mas Clairanne 2, rue Marius Allard, 13200 Arles Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 95 16 A la soupe! installe ses marmites au Trébon dès 16h30 (devant le centre social) Venez préparer et déguster une bonne soupe. Amenez votre tablier, votre couteau et pour la dégustation votre bol, cuillière et gobelet. Avec Guylaine Renaud et La Fanfare des gamates, La Trille musique à danser, Arcimbolda, la chef cuisto Marie Végétale, Association d’idées, Le Centre social Mas Clairanne, IDZIA …

