Mouvements des villes Centre social Maryse Bastié Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Mouvements des villes Centre social Maryse Bastié Tours, 28 août 2023, Tours. Mouvements des villes 28 août – 1 septembre Centre social Maryse Bastié Inscription au Local 17 ou au téléphone Semaine Créative au quartier Maryse Bastié

Ateliers d’arts plastiques pour enfants, adolescents et adultes sur le thème de la ville Centre social Maryse Bastié 19 Rue Maryse Bastié 37000 Tours Tours 37032 Giraudeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 49 73 80 05 http://www.giraudeau-bastie.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 07.49.69.09.74 »}] Association des usagers des centres socio-culturels Giraudeau Maryse Bastié. Quartiers Ouest de Tours.

La Maison des Familles est un lieu d’accueil et d’accompagnement à la parentalité faisant partie du Centre Social Maryse Bastié. Bus 4 arrêt Maryse bastié Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T17:30:00+02:00

2023-09-01T17:30:00+02:00 – 2023-09-01T21:00:00+02:00 ©Clara Gallet Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Centre social Maryse Bastié Adresse 19 Rue Maryse Bastié 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Centre social Maryse Bastié Tours

Centre social Maryse Bastié Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/