Port-de-Bouc Résidence en structure d’accueil – Gaëlle Vaillant Centre social Lucia Tichadou Port-de-Bouc, 24 juillet 2023, Port-de-Bouc. Résidence en structure d’accueil – Gaëlle Vaillant 24 juillet – 10 août Centre social Lucia Tichadou 9 par atelier et 2 ateliers par jour Empreintes solaires est un projet d’art éco-conçu proposé par Gaëlle Vaillant. Celui-ci intègre la lumière solaire dans un processus de création qui sera partagé avec le jeune public du centre social Lucia Tichadou du 24 juillet au 10 août. Cette résidence réunit ainsi un projet d’art en relation avec les éléments naturels et un projet d’éveil à la protection de l’environnement. Centre social Lucia Tichadou Avenue Joseph Millat Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442064633 [{« type »: « phone », « value »: « 0442064633 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T11:00:00+02:00

