Saint-Priest Stage de théâtre par la Cie Le Lien Théâtre Centre Social Louis Braille Saint-Priest, 17 juillet 2023, Saint-Priest. Stage de théâtre par la Cie Le Lien Théâtre 17 – 20 juillet Centre Social Louis Braille Sur inscription auprès du Centre Social Louis Braille Stage de théâtre animé par la Cie Le Lien Théâtre au Centre Social Louis Braille à destination des jeunes de 12 à 20 ans autour du thème du voyage, de l’accueil, du récit de vie et de la différence.

A la fin du stage, plusieurs temps hors les murs seront proposés au square Louis Braille à côté du Centre Social afin de rendre compte du travail en cours de réalisation avec les habitant.e.s (gratuit et ouvert à tou.te.s). Centre Social Louis Braille 33 Rue Louis Braille, 69800 Saint-Priest

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

