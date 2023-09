Repair Café Halluin répare Centre Social L’essentiel Halluin Catégories d’Évènement: Halluin

Nord Repair Café Halluin répare Centre Social L’essentiel Halluin, 21 octobre 2023, Halluin. Repair Café Halluin répare Samedi 21 octobre, 14h30 Centre Social L’essentiel L’équipe de bénévoles du Repair Café du Centre Social L’essentiel vous attends pour la réparation de vos appareils en panne (petit electroménager, matériel informatique, outillage…). Centre Social L’essentiel 78 rue Gustave Desmettre 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 11 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Halluin, Nord
Autres
Lieu
Centre Social L'essentiel
Adresse
78 rue Gustave Desmettre 59250 Halluin
Ville
Halluin
Departement
Nord

