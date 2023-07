Ateliers d’arts plastiques Centre social Les Musardises Marseille, 3 juillet 2023, Marseille.

Ateliers d’arts plastiques 3 – 14 juillet Centre social Les Musardises La participation est réservée aux bénéficiaires du Centre social Les Musardises.

Les jeunes du centre social travailleront autour d’une problématique dont ils feront le choix conjointement avec l’artiste. Durant deux semaines, ils s’initieront à plusieurs pratiques plastiques avant de passer à une réalisation plus concrète qui donnera lieu à une restitution sur place avec les familles de ceux-ci et lors d’une exposition à la Maquette (15 rue d’Anvers, 13001) du 17 novembre au 8 décembre.

L’artiste Adrianna Boussac animera des ateliers autour des arts plastiques multiples, en alliant plusieurs techniques comme la peinture, la sculpture, l’installation. Une partie de ce travail sera réalisé en extérieur.

Centre social Les Musardises 32 rue des musardises, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 60 04 45 https://laligue13.fr/centre-social-les-musardises Le centre social Musardises est situé aux 32 rues des musardises 13015 Marseille. Quartier Consolat Mirabeau. Il se trouve en bas d’une belle colline rebaptisé Parc de Seon, doté d’un parcours sportif, d’une aire de jeux et de jardin partagé mis récemment à la disposition des habitants.

Il assure : une fonction accueil, d’information, d’orientation, d’écoute, de prise de rendez-vous, d’inscription, d’encaissement

une mission d’animation globale avec la mise en place d’activités culturelles, sportives et de loisirs, une mission familiales et pluri générationnelle, une mission d’animation de la vie sociale dans l’objectif de susciter la participation des usagers et des habitants à la définition des besoins aux fonctionnements du centre social.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00

©planete emergences