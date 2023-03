18 mars Atelier de sérigraphie Centre social les 7 lieux Plateau d'Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

18 mars Atelier de sérigraphie Centre social les 7 lieux, 18 mars 2023, Plateau d'Hauteville. 18 mars Atelier de sérigraphie Samedi 18 mars, 15h00 Centre social les 7 lieux participation libre, gratuit pour les adhérent.e.s du centre social Atelier de sérigraphie au Centre social les 7 lieux le samedi 18 mars à 15h. Motif Tulipe de Sophie Guerrive, organisé par le Centre d’art contemporain de Lacoux .

Prenez un tshirt, un pull ou un tissu en coton et rejoignez nous au Centre social, motif 15×15 cm, atelier sur réservation, participation libre en partenariat avec le Secours populaire.

Peu de places, n’hésitez pas, contactez nous : publics.caclacoux@gmail.com Centre social les 7 lieux Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « publics.caclacoux@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:publics.caclacoux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

