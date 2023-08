Création de jeux pour enfants Centre Social Le Quai Saint-Affrique, 8 septembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Le Quai vous propose un atelier créatif vendredi 8 septembre de 14h à 16h..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Centre Social Le Quai

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Le Quai offers a creative workshop on Friday, September 8 from 2pm to 4pm.

Le Quai ofrece un taller creativo el viernes 8 de septiembre de 14:00 a 16:00 horas.

Le Quai bietet Ihnen am Freitag, den 8. September von 14:00 bis 16:00 Uhr einen kreativen Workshop an.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT