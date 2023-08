Après-midi jeux Centre Social Le Quai Saint-Affrique, 5 septembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Le Quai vous convie à une après-midi autour du jeu, le mardi 5 septembre à partir de 14h..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . EUR.

Centre Social Le Quai

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Le Quai invites you to an afternoon of gaming on Tuesday September 5, starting at 2pm.

Le Quai le invita a una tarde de juegos de azar el martes 5 de septiembre a partir de las 14.00 horas.

Le Quai lädt Sie am Dienstag, den 5. September ab 14 Uhr zu einem Nachmittag rund um das Spiel ein.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT