Atelier d’écologie pratique Centre social Le Puzzle Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Atelier d’écologie pratique Centre social Le Puzzle Mérignac, 17 octobre 2023, Mérignac. Atelier d’écologie pratique Mardi 17 octobre, 17h30 Centre social Le Puzzle Sur inscription En partenariat avec Le Puzzle, Centre social de Capeyron, la Ville de Mérignac organise des ateliers d’écologie pratique.

Apprenez à faire des poches papier cadeaux avec du papier usagé, à fabriquer du liquide ou de la poudre pour laver la vaisselle, des mangeoires à oiseaux, de la lessive maison avec du savon de Marseille, des éponges maisons avec des vêtements usagés… Centre social Le Puzzle rue Jean Giono Mérignac Mérignac 33700 Le Grand Louis Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fabien.negrello@merignac.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T17:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

2023-10-17T17:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00 Bordeaux Métropole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Centre social Le Puzzle Adresse rue Jean Giono Mérignac Ville Mérignac Departement Gironde Lieu Ville Centre social Le Puzzle Mérignac latitude longitude 44.851389;-0.651351

Centre social Le Puzzle Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/