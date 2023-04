Théâtre de l’opprimée Centre social le paris des Faubourgs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Théâtre de l’opprimée Centre social le paris des Faubourgs, 17 juin 2023, Paris. Théâtre de l’opprimée 17 – 29 juin Centre social le paris des Faubourgs Un groupe de 10 personnes des ateliers socio-linguistiques auront pu travailler sur les oppressions vécues pendant 6 séances entre mai et juin par la compagnie NAJE. L’occasion de d’aborder des thèmes comme la parentalité, l’hébergement d’urgence ou le parcours d’exil. Centre social le paris des Faubourgs Paris 12 rue léon schwarzenberg Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-29T18:00:00+02:00 – 2023-06-29T19:00:00+02:00

