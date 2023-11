Formation « Accueil respectueux des personnes trans » Centre social le Palabre Aubenas Catégories d’Évènement: Ardèche

Aubenas Formation « Accueil respectueux des personnes trans » Centre social le Palabre Aubenas, 7 décembre 2023, Aubenas. Formation « Accueil respectueux des personnes trans » 7 et 8 décembre Centre social le Palabre La formation porte notamment sur :

-les représentations sociales du genre

-les discriminations spécifiques subies par les personnes trans

-le cadre juridique autour de la transition et des violences transphobes

Centre social le Palabre 6 Rue Albert Seibel, 07200 Aubenas

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T17:30:00+01:00

