Spectacle de Noël : Cannelle et Thimothée Centre social Le Monastère, 1 décembre 2023, Le Monastère.

Le Monastère,Aveyron

Profitez d’un spectacle de marionnette à l’occasion du spectacle de Noël organisé par l’Agas, le 9 décembre à 15H30 au centre social du Monastère..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre social

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie



Enjoy a puppet show at the Christmas show organized by Agas, on December 9 at 3:30 pm at the Monastère social center.

Disfrute de un espectáculo de marionetas en la función de Navidad organizada por Agas, el 9 de diciembre a las 15.30 h en el centro social Monastère.

Genießen Sie eine Marionettenaufführung anlässlich der von der Agas organisierten Weihnachtsaufführung am 9. Dezember um 15.30 Uhr im Sozialzentrum Monastère.

Mise à jour le 2023-11-27 par Audrey Vergnes