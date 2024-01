Café des parents centre social le labO des possibles Beaugency, jeudi 11 janvier 2024.

Café des parents Pour se rencontrer et faire une pause entre parents 11 janvier – 28 mars, les jeudis centre social le labO des possibles

Le CAFE des PARENTS a lieu tous les jeudis de 9h à 11h

au lab’O des possibles, en partenariat avec les multi-accueils de Beaugency, la PMI, Val de lire et le RPE.

C’est un temps de rencontre convivial entre parents d’enfants de 0 à 3 ans, pour échanger sur son quotidien, partager son expérience sans jugement .

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

