Langue des signes centre social le labO des possibles Beaugency, 8 janvier 2024, Beaugency.

Langue des signes Echange de savoirs en Langue des Signes Française 8 janvier – 25 mars, les lundis centre social le labO des possibles gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-08T18:00:00+01:00 – 2024-01-08T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T18:00:00+01:00 – 2024-03-25T19:00:00+01:00

Nous vous proposons de découvrir ensemble la Langue des Signes Française lors de temps d’échange de savoirs et de convivialité.

Des ateliers pour apprendre à se dire bonjour, se présenter, aborder des sujets du quotidien à l’aide de quelques mots-clés.

Que vous ayez déjà des notions de la langue des signes ou non, vous êtes les bienvenu(e)s pour rejoindre le groupe !

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.44.97.70 »}, {« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}]

langue des signes LSF

