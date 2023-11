Parlons voyage nous emmène en Allemagne centre social le labO des possibles Beaugency, 18 décembre 2023, Beaugency.

Parlons voyage nous emmène en Allemagne Lundi 18 décembre, 15h00 centre social le labO des possibles

Ce mois-ci » parlons voyage » nous fait découvrir la région d’Hiltrup en Allemagne, ville jumelée avec Beaugency, lors d’un diaporama et d’un temps d’échanges.

Ce temps sera animé par une allemande en séjour en france, elle nous partagera les richesses de son pays, son patrimoine, sa culture, ses spécialités culinaires…

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « celtresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T15:00:00+01:00 – 2023-12-18T16:30:00+01:00

voyage convivialité

