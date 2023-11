Parents : devenez programmateur de cinéma pour vos enfants centre social le labO des possibles Beaugency, 5 décembre 2023, Beaugency.

Parents : devenez programmateur de cinéma pour vos enfants 5 et 12 décembre centre social le labO des possibles sur inscription

Parents : devenez programmateur de cinéma pour vos enfants

Mardi 05 et 12 décembre de 14h00 à 16h00 au Lab’O des possibles en partenariat avec Valimage.

Deux séances pour visionner et sélectionner des films pour enfants qui seront diffusés ensuite au cinéma de Beaugency.

En février : Une séance en famille au cinéma avec les films choisis, et une visite d’un studio d’animation à Vendôme.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}, {« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T16:00:00+01:00

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T16:00:00+01:00

films parents

fr