Dessinez, c’est gagné ! centre social le labO des possibles Beaugency, 15 novembre 2023, Beaugency.

Dessiner, c’est gagné!

C’est un jeu de societé en équipe où l’on doit faire deviner des mots en réalisant des dessins.

On joue ensemble au Lab’O ?

Atelier sur inscription

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cnetresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

jeu dessin

