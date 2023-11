Pliage papier centre social le labO des possibles Beaugency, 8 novembre 2023, Beaugency.

Pliage papier Mercredi 8 novembre, 15h00 centre social le labO des possibles

Ensemble plions, coupons,collons, assemblons et réalisons des créations en papier.

Val de lire sera présent pour nous faire voyager à travers des lectures d’albums jeunesse.

Ateliers sur inscription, gratuits, chacun apporte du matériel , des éléments ou un goûter pour l’activité .

Il n’y a pas d’accueil d’enfants sans parents !

N’hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un message, pour vous inscrire ou pour plus de renseignements.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

enfants adultes

fr