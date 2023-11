Conférence alimentation des séniors centre social le labO des possibles Beaugency, 6 novembre 2023, Beaugency.

Conférence alimentation des séniors Lundi 6 novembre, 15h00 centre social le labO des possibles

Une conférence et des ateliers cuisine pour améliorer l’alimentation des seniors et particulièrement concernant la notion de plaisir de manger et de cuisiner animée par Vanessa Henry.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T15:00:00+01:00 – 2023-11-06T16:30:00+01:00

