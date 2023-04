A tout âge vacances Avril centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

A tout âge vacances Avril centre social le labO des possibles, 17 avril 2023, Beaugency. A tout âge vacances Avril 17 – 27 avril centre social le labO des possibles Actuellemnt sur inscription pour le respect des mesures sanitaires. Ateliers ouverts à tous, familles et adultes pour les vacances de printemps

Lundi 17 avril – 15h à 17h00 : Origami, création en papier nature (fleurs, insectes…)

Mardi 18 avril – 10h à 12h: Rendez-vous au jardin pour semis de graines.

-15h à 17h : « Donne vie à ton livre », anime ton histoire.

Mercredi 19 avril -15h à 17h : Cuisine, goûter au chocolat

Jeudi 20 avri -15h à 17h : Jeux de carte avec des livres pour enfants

Vendredi 21 avril – 9h30 à 11h30: Lecture en familles avec Val de lire

– 9h30 à 11h: Petit déjeuner

-15h à 17h: Création d’insectes avec éléments naturels

Lundi 24 avril -15hà 17h: Jeux de société

Mardi 25 avril – 10h à 12h: Rendez-vous au jardin, semis de graines

Mercredi 26 avril -11h à 12h: Atelier cuisine un dessert

-12h à 14h: Pique-nique

Jeudi 27 avril – 15h à 17h: Pixel Art Nature, création collective Ateliers sur inscription, gratuits, chacun apporte du matériel , un jeu ou un goûter pour l’activité .

Pas d’accueil d’enfants sans parents !

N’hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un message, pour vous inscrire ou pour avoir plus de renseignements

02.38.44.97.70 ou centresocial@ville-beaugency.fr centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}] [{« link »: « mailto:centresocial@ville-beaugency.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

