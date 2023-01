Diaporama – Échanges : Périple à vélo centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

Diaporama – Échanges : Périple à vélo centre social le labO des possibles, 23 janvier 2023, Beaugency. Diaporama – Échanges : Périple à vélo Lundi 23 janvier, 15h00 centre social le labO des possibles De Beaugency à la mer noire en vélo centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Les lundis de 15h à 16h30, diaporama et temps d’échanges autour d’un voyage, choisi suite à vos propositions.

Lundi 23 janvier

Voyage à vélo de Beaugency à Constanta (Roumanie),périple de plus de 4300 km réalisé par deux passionnés de cyclisme.

Ils nous partagerons en image leur aventure sur le parcours de l’EuroVélo 6

également dénommée « Atlantique – Mer Noire ».

C’est une trajectoire qui fait partie d’un programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne.

Atelier ouvert à tous , sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T15:00:00+01:00

2023-01-23T16:30:00+01:00 fr

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu centre social le labO des possibles Adresse Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency Age maximum 99 lieuville centre social le labO des possibles Beaugency Departement Loiret

centre social le labO des possibles Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Diaporama – Échanges : Périple à vélo centre social le labO des possibles 2023-01-23 was last modified: by Diaporama – Échanges : Périple à vélo centre social le labO des possibles centre social le labO des possibles 23 janvier 2023 Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency

Beaugency Loiret