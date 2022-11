Lecture : Lectures pour les tout-petits centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Lecture : Lectures pour les tout-petits centre social le labO des possibles, 2 décembre 2022, Beaugency. Lecture : Lectures pour les tout-petits 2 et 16 décembre centre social le labO des possibles

ouvert à tous, entrée libre, gratuit

Au Lab’o des possibles, avec l’association Val de Lire proposent des lectures pour les tout-petits et leurs parents. centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:centresocial@ville-beaugency.fr »}] Deux vendredis par mois, les lecteurs de l’association Val de lire proposent des lectures pour les tout-petits et leurs parents, de 9h30 à 11h30, au Lab’o des possibles. Les prochaines lectures auront lieu :

– Vendredis2 et 16 décembre Lire des histoires aux enfants (0-3 ans) leur permet de découvrir le langage, les émotions, la communication et les parents en profitent également ! Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Labo des possibles :

02.38.44.97.70 / centresocial@ville-beaugency.fr

