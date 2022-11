Bricolage – Partage : Brico’labO centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Bricolage – Partage : Brico’labO centre social le labO des possibles, 2 décembre 2022, Beaugency. Bricolage – Partage : Brico’labO 2 – 23 décembre, les vendredis centre social le labO des possibles

entrée libre, renseignements et inscription auprès du LabO des possibles, Centre social de Beaugency

Réalisations collectives en bois handicap moteur mi centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Echanges de savoirs techniques, d’idées, d’envies pour bricoler ensemble! Débutants et initiés sont les bienvenus, avec vos outils et des matériaux de récupération (si vous en avez). Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de venir avec une tenue adaptée : -Porter des chaussures fermées -Porter des vêtements confortables, pour pouvoir se baisser et bouger sans être gêné -Choisir des vêtements qui peuvent être salis ou abimés -Eviter les vêtements trop amples qui pourraient empêcher la bonne utilisation des outils

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T09:30:00+01:00

2022-12-23T11:30:00+01:00 fr

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu centre social le labO des possibles Adresse Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency Age minimum 18 Age maximum 118 lieuville centre social le labO des possibles Beaugency Departement Loiret

centre social le labO des possibles Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Bricolage – Partage : Brico’labO centre social le labO des possibles 2022-12-02 was last modified: by Bricolage – Partage : Brico’labO centre social le labO des possibles centre social le labO des possibles 2 décembre 2022 Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency

Beaugency Loiret