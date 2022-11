Les devoirs en famille centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Les devoirs en famille centre social le labO des possibles, 30 novembre 2022, Beaugency. Les devoirs en famille 30 novembre – 14 décembre, les mercredis centre social le labO des possibles

gratuit, sur inscription

Accueil en petits groupes de parents avec leurs enfants, pour faire les devoirs ensemble. centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire – Pour que les parents partagent des conseils, des astuces et des outils

– Pour s’entraider entre parents et enfants

– Chaque parent vient accompagné de son ou ses enfants

– Chaque enfant vient avec son cartable (son sac, sa trousse, ses cahiers)

– Les jours et horaires sont déterminés ensemble Pour plus de renseignements, prendre contact avec le Lab’O des possibles :

– à l’agora, le mercredi matin

– par téléphone, du lundi au vendredi : 02.38.44.97.70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T10:00:00+01:00

2022-12-14T11:00:00+01:00 fr

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu centre social le labO des possibles Adresse Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville centre social le labO des possibles Beaugency Departement Loiret

centre social le labO des possibles Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Les devoirs en famille centre social le labO des possibles 2022-11-30 was last modified: by Les devoirs en famille centre social le labO des possibles centre social le labO des possibles 30 novembre 2022 Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency

Beaugency Loiret