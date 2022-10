Attrape rêve centre social le labO des possibles, 2 novembre 2022, Beaugency.

Attrape rêve Mercredi 2 novembre, 15h00 centre social le labO des possibles

Fabrication d’attrapes rêve avec différentes techniques

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:centresocial@ville-beaugency.fr »}]

On apprend ensemble à fabriquer des attrapes rêve.

Selon la croyance populaire, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d’envahir le sommeil . Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour.

Découvertes de techniques et échanges de savoirs.

Atelier ouvert aux adultes et enfants de plus de 5 ans.

Vous pouvez apporter un cercle en bois , des rubansr, un mètre ruban, des plumes…..

Pour plus de renseignements, contactez-nous : centresocial@ville-beaugency.fr; 0238449770



