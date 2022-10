cuisine ton goûter centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

cuisinons ensemble un goûter centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:centresocial@ville-beaugency.fr »}] CUISINE TON GOÛTER

propose une recette, et on la fait ensemble !

Atelier à tout’ âge

Chacun apporte un ingrédient

Inscrivez-vous pour participer, proposer une recette et savoir quel ingrédient apporter

? « J’ai une recette qui marche à tous les coups, on la teste ensemble ? »

? « qui apporte le chocolat ? moi j’apporte les oeufs »

? » pour la prochaine fois, je propose une recette avec des fruits d’été »

Pour vous inscrire, contactez le Lab’o des possibles :

02.38.44.97.70 / 0788299881; centresocial@ville-beaugency.fr

