A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille centre social le labO des possibles, 24 octobre 2022, Beaugency. A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille 24 octobre – 4 novembre centre social le labO des possibles

gratuit, sur inscription

En avril, on profite des beaux jours centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Grâce aux idées proposées par des habitants et des familles, différents ateliers pourront se dérouler les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Lundi 24 octobre 15h-17h:Jeux de société

Mardi 24 octobre 14h-16h: carte à broder

Mercredi 25 octobre 15h-17h: Cuisine « Défi goûter »

Mercredi 2 novembre 15h-17h:Attrape rêves, Carte à broder

Jeudi 3 novembre 15h-16h:Initiation à la couture et tricot

Vendredi 4 novembre 9h30-11h30: Lecture jeunesse et petit déjeuner Ces ateliers sont ouverts à tous : adultes et familles (enfants accompagnés de leurs parents ou grands parents). Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le Lab’O des possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T15:00:00+02:00

2022-11-04T16:00:00+01:00 –

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu centre social le labO des possibles Adresse Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville centre social le labO des possibles Beaugency Departement Loiret

centre social le labO des possibles Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille centre social le labO des possibles 2022-10-24 was last modified: by A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille centre social le labO des possibles centre social le labO des possibles 24 octobre 2022 Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency

Beaugency Loiret